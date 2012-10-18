Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября 2012, 16:12

Технологии

Москвичи смогут дистанционно оплачивать услуги 6,5 тыс. госучреждений

Фото: dit.mos.ru

Москвичи смогут дистанционно оплачивать счета госучреждений. Столичное правительство утвердило положение о единой городской информационной системе регистрации начислений и платежей. Она будет запущена до конца года.

С помощью новой системы можно будет оплатить более 250 госуслуг, а также пребывание ребенка в детском саду, посещение платных кружков, музыкальной школы или медицинское обслуживание.

Выставлять счета и получать оплату смогут более 6,5 государственных учреждений, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

Система должна избавить жителей столицы от хождений за квитанциями и утомительных очередей. Оплатить услуги можно будет через систему банк-клиент, с мобильного телефона, электронным кошельком или через терминалы экспресс-оплаты.

Как отмечают эксперты, переход на электронные способы оплаты сократит количество невыясненных поступлений, связанных с неправильным или неразборчивым заполнением платежек.

Департамент информационных технологий назначен оператором системы. До конца года ведомство разработает открытую оферту для присоединения кредитных учреждений и коммерческих поставщиков услуг. Участники рынка уже начали тестирование системы.

При этом город не планирует взимать плату за интеграцию в систему и не будет регулировать размер комиссии по платежам. Единственным требованием станет максимально прозрачное информирование клиента об итоговой сумме платежа до его проведения.

Ссылки по теме


интернет здравоохранение образование госуслуги связь технологии информационные технологии оплата услуг наука и инновации

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика