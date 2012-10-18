Москвичи смогут дистанционно оплачивать услуги 6,5 тыс. госучреждений

Фото: dit.mos.ru

Москвичи смогут дистанционно оплачивать счета госучреждений. Столичное правительство утвердило положение о единой городской информационной системе регистрации начислений и платежей. Она будет запущена до конца года.

С помощью новой системы можно будет оплатить более 250 госуслуг, а также пребывание ребенка в детском саду, посещение платных кружков, музыкальной школы или медицинское обслуживание.

Выставлять счета и получать оплату смогут более 6,5 государственных учреждений, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

Система должна избавить жителей столицы от хождений за квитанциями и утомительных очередей. Оплатить услуги можно будет через систему банк-клиент, с мобильного телефона, электронным кошельком или через терминалы экспресс-оплаты.

Как отмечают эксперты, переход на электронные способы оплаты сократит количество невыясненных поступлений, связанных с неправильным или неразборчивым заполнением платежек.

Департамент информационных технологий назначен оператором системы. До конца года ведомство разработает открытую оферту для присоединения кредитных учреждений и коммерческих поставщиков услуг. Участники рынка уже начали тестирование системы.

При этом город не планирует взимать плату за интеграцию в систему и не будет регулировать размер комиссии по платежам. Единственным требованием станет максимально прозрачное информирование клиента об итоговой сумме платежа до его проведения.