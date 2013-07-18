"Мосгорсправка": Как сэкономить в роуминге?

Чтобы сэкономить в роуминге во время отпуска, необходимо ознакомиться с тарифами на сайте своего оператора, а также попытаться найти места с бесплатным доступом к Wi-Fi.

Как правило, точки доступа установлены в кафе, аэропорту, гипермаркете, публичных местах и в гостинице.

В роуминге желательно пользоваться SIM-картой местного оператора или туристической SIM-картой.

А чтобы телефон не смог самостоятельно передать данные из интернета, необходимо выключить автоматические настройки обновления и отключить функцию доступа в интернет.