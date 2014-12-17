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Технологии

17 декабря 2014, 18:56

На сайте Роструда заработал "Электронный инспектор"

интернет связь сайты Роструд сервисы инспекторы

Фото: онлайнинспекция.рф

На портале Федеральной службы по труду и занятости 17 декабря заработал сервис "Электронный инспектор".

С помощью сервиса можно проверить свои права, а также получить совет и помощь от специалистов ведомства. Для этого нужно выбрать интересующий вопрос и пошагово ответить на предложенные "Электронным инспектором" вопросы с учетом ваших реальных документов и фактических обстоятельств.

По окончании проверки "Электронный инспектор" сформирует акт проверки, в котором будут отражены нарушения требований закона, а также предложит способы их устранения. После этого можно пройти повторную проверку.

В первое время "Электронный инспектор" будет работать в тестовом режиме и охватит 10 наиболее популярных разделов, в числе которых - трудовые договора, отпуска и увольнения.

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Все конфликтные ситуации сведены в единую базу данных. По всем направлениям сервис предоставит опросники, заполнив которые, можно смоделировать ситуацию и таким образом провести самопроверку предприятия.

В Роструде предполагают, что в дальнейшем по итогам опроса компания может направить декларацию, и, если результаты подтвердятся, фирма получит определенные бонусы.

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