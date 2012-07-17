Сайты ряда российских СМИ недоступны из-за проблем у провайдера

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Сайты сразу нескольких российских СМИ оказались недоступны из-за технических проблем у хостинг-провайдера. Сайты интернет-СМИ «Москва 24», Slon.ru, «Новая Газета», а также сайт газеты «Ведомости» прекратили работу из-за проблем у хостинг-провайдера Masterhost.

Сайты перестали отвечать на запросы пользователей около 12.30. Вскоре после этого в Twitter-аккаунт Masterhost стали поступать жалобы о недоступности серверов провайдера. Частично работа сайтов была восстановлена к 14.40, однако когда проблема будет устранена полностью, в Masterhost пока не знают.

Как сообщается в микроблоге провайдера в Twitter, перебой в работе случился вследствие перерыва в подаче электропитания.