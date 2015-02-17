Сегодня в СМИ: налог на интернет и учет алкоголя

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Кремль не поддержал налог на Интернет

Главное контрольное управление (ГКУ) администрации президента России раскритиковало концепцию введения авторского сбора в интернете, сообщает во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на три источника, знакомых с текстом документа.

Идею ввести такой сбор выдвинул в конце 2014 года Российский союз правообладателей, который возглавляет режиссер Никита Михалков. Деньги, собранные с каждого интернет-пользователя, предлагается пропорционально разделить между российскими правообладателями.

Полицейские стали невыездными

Вслед за ФСБ фактически потеряли возможность выехать за рубеж на отдых или по семейным делам все сотрудники МВД. Согласно разосланному по всем регионам приказу, аттестованные работники органов внутренних дел могут теперь выезжать только в страны СНГ (за исключением Украины), а также в Южную Осетию и Абхазию, пишет "Коммерсантъ".

При этом последняя возможность также гипотетическая: любое пересечение российской границы разрешается лишь с ведома руководства полицейских, которое и в этом отказывает.

Самолеты начнут летать над столицей по новым правилам

Самолеты над московскими аэропортами будут заходить на посадку по кратчайшему маршруту с наименьшим временем нахождения в воздухе. Это повысит безопасность полетов, поскольку снизится число конфликтных участков воздушных трасс, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Росавиации.

В ведомстве рассчитывают до конца этого года ввести в эксплуатацию новый Московский центр автоматизированного управления воздушным движением. Старый работает уже 34 года.

Хакеры начали взламывать электронные дневники

Системы электронных дневников, на которые перешли 90 процентов российских школ, периодически становятся целью хакеров: в день может быть до трех-четырех атак. Особую активность они проявляют во время выставления четвертных и годовых оценок, пишет "Российская газета".

В министерстве образования и науки подчеркивают, что защиту от нападения хакеров должны обеспечивать привлеченные организации, которые заключили со школой договор.

Слабоалкогольные напитки поставят на учет

Данные о производстве пива, сидра, медовухи и прочих слабоалкогольных напитков уже с июля 2015 года планируется заносить в ЕГАИС - систему контроля за объемом производства и оборота этилового спирта.

По мнению экспертов "Российской газеты", это может привести к серьезному росту стоимости спиртного на прилавках магазинов. Но и плюсы в нововведении тоже есть.

Группа "Розтех" создаст аналог Victoria’s Secret

В России группа «Розтех», занимающаяся производством и продажей нижнего белья, планирует создать аналог Victoria's Secret. Компания намерена открыть новый формат магазинов - "Гранд дефиле".

В таких магазинах помимо белья будут продавать спортивную и домашнюю одежду, аксессуары, косметику, чулки и носки, а также домашний текстиль, пишет газета "Ведомости".