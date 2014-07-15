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Технологии

15 июля 2014, 16:04

"Яндекс" запускает собственную доменную зону

интернет Яндекс технологии

Фото: ИТАР-ТАСС

Своя доменная зона вскоре может появиться у компании "Яндекс". Как сообщили M24.ru в пресс-службе компании, американская организация IANA, распределяющая национальные домены, одобрила создание домена .yandex.

Доменная зона .yandex уже готовится к запуску, однако "Яндекс" еще не готов назвать сроки, в которые она заработает. Пока что домен не делегирован и недоступен для пользователей.

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Использовать новую доменную зону будет сам "Яндекс" и его партнеры – домен не предназначен для коммерческих целей, и открывать платную регистрацию для сторонних компаний пока не планируется. Как сообщают "Известия", На .yandex будет размещена та же информация, что и на других доменах, принадлежащих "Яндексу": поиск и прочие сервисы. В компании предполагают, что появление корпоративного домена первого уровня – лишь начало процесса освоения доменных зон: если у большинства компаний, городов и организаций появятся домены первого уровня, пользователям будет проще привыкнуть вводить электронные адреса в новом формате.

История вопроса

Три года назад Корпорация по распределению номеров и имен в Интернете ICANN открыла прием заявок для организаций, желающих стать администраторами новых доменов. Эта инициатива сделала возможным создание доменных зон с названиями городов, компаний и общественных организаций. Подать заявку на регистрацию доменной зоны может любое юридическое лицо. Сейчас в сети уже существуют доменные зоны с кириллическими названиями: .рф, .дети, .москва и другие. Домен .yandex станет первым корпоративным доменом первого уровня, принадлежащем российской компании.

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