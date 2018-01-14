Бузова, пиво и мороженое: Россия, которую любят в Китае

Россиянам может показаться странной горячая любовь китайцев ко всему тому, что в нашей стране – не более чем повседневность. Почему то, что хорошо русскому, китайцу еще лучше, узнала редакция портала Москва 24.

Видео: YouTube/ZJSTV Music Channel

Бузова, Витас и Serebro

Несмотря на то что в большинстве случаев, описанных в этой статье, речь идет об экспорте российских духовно-продуктовых ценностей в Китай, на деле этот процесс уже работает и в обратную сторону. Просто об этом мало кто знает.

В марте прошлого года один из самых успешных российских продюсеров Максим Фадеев (уж кто и умеет чувствовать рынок, так это он) в интервью Юрию Дудю открыл, наверное, самую шокирующую подробность о музыкальном коллективе Serebro.

Дело в том, что группа, созданная всего лишь за год до "Евровидения-2007" и занявшая при этом третье место на конкурсе (там и состоялось ее первое публичное выступление), на деле создавалась вовсе не для того, чтобы ее песни крутили на волнах российских радиостанций.

А создавалась она, чтобы радовать уши китайских слушателей, чем, собственно, вполне успешно занимается сейчас.

Очень может быть так, что скоро ее судьбу повторит Ольга Бузова, которая начала свою карьеру певицы только в 2016 году. По крайней мере уже сейчас она потихоньку становится популярной среди жителей Поднебесной.

Один из них, хоть и российского происхождения, записал кавер на песню Ольги "Wi-Fi" и поделился им в социальной сети Instagram. Кавер понравился певице, и она предложила всем своим поклонникам поучаствовать в ее творчестве.

Видео: Instagram/buzova86

Остается пожелать Ольге таких же успехов на китайской музыкальной сцене, как "Королю звуков дельфинов" Витасу, успех которого в Китае сложно сопоставить с любым другим исполнителем.

В 2007 году Витас выступил в Доме народных собраний в Пекине и с тех пор стал народным любимчиком. Самым успешным для него является, пожалуй, 2009 год, когда он выступил на открытии 24-й зимней Всемирной универсиады в Харбине с песней "Криком журавлиным".

А еще он снялся в фильме "Мулан" и исполнил заглавную песню "Не ради славы".

Видео: YouTube/Владимир Саппинен

Защити себя сам

Особой популярностью в Китае пользуются российские средства самозащиты. Так что ничего удивительного в том, что с 2004 года антивирус "Лаборатории Касперского" стал активно использоваться в КНР, нет.

Продать программу жителям Поднебесной помогло не только качество софта, но и реклама, поразившая миллионы китайцев в самое сердце.

В ней Евгений Касперский подарил Джеки Чану брендированные шлем, щит и сегвей, которые помогли актеру провести время в Сети не только весело, но и безопасно. В конце ролика Джеки сказал: "Если мне будет нужна хорошая защита, я выберу Касперского".

Скорее всего, то же самое Джеки сказал бы, постреляв из автомата Калашникова, который выпускается по лицензии российского концерна в Китае с середины 1960-х годов.

Видео: YouTube/Forgotten Weapons

Первой копией автомата, поступившей на вооружение многочисленной китайской армии, стал тип-56 вместе с такой же копией СКС (по сей день самозарядный карабин Симонова можно увидеть в руках солдат караула у Могилы Неизвестного Солдата в Москве).

В конце 1970-х годов на смену копии карабина СКС пришел тип-63, а в 1983 году его и тип-56 сменил тип-81 – автомат, созданный на основе все того же Калашникова, только его более современной модификации.

География конфликтов, в которых применялись китайские копии российского автомата, огромная, несмотря на то что во многих из них Китай не был одной из воевавших сторон.

Среди них – война во Вьетнаме, гражданские войны в Лаосе, Камбодже и Шри-Ланке, кампучийско-вьетнамский конфликт, война в Хорватии и даже конфликты в Боснии и Косове.

По той же схеме китайцы освоили и одну из самых популярных российских снайперских винтовок − СВД. Тип-79 выпускался с 1970-х годов, а после незначительной модификации получил новое название – тип-85.

И оставит в подарок 500 эскимо

Фото: depositphotos/itakdalee

Для китайцев российские продукты являются примерно тем же, чем для россиян ассортимент магазинов здоровой пищи. Все дело в том, что качество продукции, предусмотренное отечественным ГОСТом, выше аналогичных стандартов в Китае.

Однако, несмотря на то что российская колбаса вкуснее китайской, особое предпочтение жители Поднебесной отдают нашим сладостям, в частности мороженому.

Вообще, история с мороженым является прекрасным показателем того, что может случиться с мировым продуктовым рынком, если приучить к чему-то хорошему такую огромную нацию. По данным исследования индокитайского рынка мороженого в 2016 году, которое приводят "Ведомости", еще в 2014 году китайцы съели треть произведенного в мире мороженого.

Ну а после известных событий с рублем российские цены на все, что угодно, стали крайне привлекательными для китайцев, и те ринулись скупать все то, что раньше не могли себе позволить.

Этим поспешили воспользоваться российские производители мороженого − крупные вроде Новокузнецкого и Кузбасского хладокомбинатов (бренды "Снежный городок", "Золотая" и "Ретро"), а также небольшие, такие как "Марка" из подмосковного Долгопрудного.

Примерно такая же история складывается с российским шоколадом "Аленка". Его буквально сметают с полок. "Аленка", правда, попала под наметившуюся тенденцию подделки русских товаров. По данным российских таможенников, контрафактные шоколадки изготавливают в том числе в Северном Китае.

Это говорит о том, что российские продукты питания зарекомендовали себя настолько хорошо, что у китайских потребителей успели сформироваться определенные lovemarks, как их называют маркетологи. Иными словами, это образ бренда, с которым у покупателя сформировалась эмоциональная связь ("Люблю "Аленку" − и все тут!).

Пивка для рывка!

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Если у нас в стране отечественное пиво, за исключением продукции крафтовых пивоварен, ассоциируется (будем честны») с отечественными же автомобилями, то в Китае ситуация выглядит совершенно иначе.

В 2004 году на китайский рынок пожаловала одна из крупнейших отечественных пивоваренных компаний. И если раньше полномасштабное внедрение ее продукта в новую страну начиналось с тестовых продаж, в случае с Китаем, который на тот момент уже был одним из самых крупных потребителей пива в мире, решили обойтись без них: успех предприятия был очевиден.

Поскольку импортное всегда дороже, чем местное, наше пиво попало в премиальный сегмент и стало одним из любимых напитков менеджеров среднего достатка в возрасте за 30 лет. Кстати, на китайском оно называется "Болодихай пицзю", что в переводе означает "Пиво "Балтийское море".