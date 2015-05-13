Медиакомпании выступают против фильтрации контента в интернете

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Интернет-провайдеры и медиакомпании выступили против фильтрации контента для защиты детей от вредной информации. Соответствующие письма Медиакоммуникационный союз, в который входят "Ростелеком", МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и другие компании, направил главе Роскомнадзора Александру Жарову и председателю комитета Госдумы по информполитике Леониду Левину.

Ранее предварительную фильтрацию контента предлагала ввести Лига безопасного интернета (разработчик системы фильтрации сети). По замыслу организации, доступ к расширенному интернету пользователь сможет получить только после подтверждения своего возраста и заключения отдельного договора.

По словам директора по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирины Левовой, перейти к "чистому интернету" будет очень сложно.

"В Лиге безопасного интернета предполагали, что по умолчанию на уровне оператора для всех будет установлен белый список. Если человек хочет расширенный "недетский" интернет, он должен заключить отдельное соглашение с провайдером. Но с правовой точки зрения не очень ясно, каким образом все компании должны пересмотреть взаимоотношения со всеми абонентами.

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Уже сейчас соглашения заключены с 70 миллионами абонентов. И это в некоторой степени противоречит Конституции, которая гарантирует свободу распространения информации. Кроме того, все интернет-компании представляют такие услуги на уровне программного обеспечения", – пояснила она в эфире радиостанции "Москва FM".

Как пишет "Коммерсантъ", по мнению интернет-провайдеров, предварительная фильтрация контента потребует больших расходов. Вместо этого интернет-провайдеры и медиакомпании предлагают привлекать к ответственности интернет-площадки и блогеров.

Напомним, в прошлом году в Госдуме не поддержали премодерацию интернета на уровне провайдера, предложенную депутатом Еленой Мизулиной. По ее мнению, операторы связи должны по умолчанию включать для всех клиентов фильтрацию интернета "для защиты детей", а те, кто захочет увидеть "полный интернет", должны написать заявление оператору, подтвердив свой возраст.

В 2013 году Лига безопасного интернета анонсировала подобную премодерацию и готовилась подписать соглашение с руководством ряда областей в частности – Костромской. Однако в итоге после протестов провайдеров соглашения так и не были подписаны, а премодерация осталась добровольной опцией.

Ранее M24.ru сообщало, что в столичных школах планируют внедрить новый механизм контроля интернет-трафика и фильтрации контента. Настройки дают возможность не блокировать конкретный сайт полностью, а запретить доступ только к тем страницам, которые содержат вредный контент (например, "Википедия" или другие сайты с разносторонней информацией).