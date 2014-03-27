Около семи тысяч нелегалов выдворено из России с начала года

Фото: ИТАР-ТАСС

С начала года миграционная служба столицы выдворила за пределы страны почти 7 тысяч иностранных граждан, что в четыре раза выше показателей прошлого года, рассказал начальник информационного-аналитического отдела УФМС по Москве Николай Гавричков.

По его словам, за первые два месяца этого года к административной ответственности привлечены 23 тысячи мигрантов, а 6725 человек выдворены с территории России, сообщает Агентство "Москва". Для 28 тысяч иностранцев был закрыт въезд в страну, а также выписаны штрафы на сумму более 192 миллионов рублей.

Гавричков также отметил, что с начала года на миграционный учет поставлено 402 тысяч иностранных граждан, что на 72% больше, чем за аналогичный период 2013 года. Наибольшее количество из них (211 тысяч человек) приехали в столицу для работы, еще 99 тысяч человек - с частными целями.

Столичным УФМС выдано иностранным гражданам свыше 265 тысяч патентов на работу. Это принесло в бюджет 677 миллионов рублей, подчеркнул Гавричков.