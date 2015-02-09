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Происшествия

9 февраля, 20:43

Иностранец получил 10 лет колонии за продажу ста граммов героина

иностранцы криминал суды приговоры героин

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Мещанский суд столицы вынес приговор гражданину одной из стран СНГ за попытку продажи 100 граммов героина. 50-летнему Фатхудину Хомидову придется провести в местах лишения свободы 10 лет, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Хомидова признали виновным по статье "Приготовление к незаконному сбыту наркотиков в крупном размере".

В ходе следствия было установлено, что 26 сентября прошлого года Хомидов купил сверток героина весом около 100 граммов. Злоумышленник намеревался перепродать наркотик, но реализовать свой план ему помешали сотрудники транспортной полиции.

Суд приговорил Хомидова к 10 годам колонии строгого режима.

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Напомним, 7 февраля подмосковные полицейские задержали двоих мигрантов с 10 килограммами героина. Поймать мигрантов – уроженцев Таджикистана – удалось около станции Жилево в Ступинском районе области. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

В конце января экипаж полицейского патруля задержал на юге столицы предполагаемого наркодилера, у которого при себе было 10 граммов героина. Позже у него дома правоохранители нашли сверток, в котором было еще 1,2 килограмма наркотика.

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