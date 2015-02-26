Задержан инкассатор, подозреваемый в краже почти двух миллионов рублей

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Столичные полицейские задержали инкассатора, подозреваемого в краже 1,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

29 декабря прошлого года в полицию обратился гражданин, который сообщил о краже, совершенной представителем компании, занимающейся инкассацией. По словам потерпевшего, один из сотрудников фирмы забрал у клиента деньги, а затем скрылся. Общая сумма ущерба при этом составила 1 миллион 740 тысяч рублей.

Затем, 22 февраля ходе операции "Заслон-1" сотрудники уголовного розыска задержали и подозреваемого - 28-летнего мужчину.

Было возбуждено уголовное дело статье "Кража". Теперь инкассатору может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее неизвестные ограбили инкассаторов на проспекте Буденного в Москве. Это произошло вечером 21 февраля вечером. Речь идет о сумме порядка 30 миллионов рублей.

Напомним, нападение на инкассаторов произошло также 30 января на Нахимовском проспекте. Ранее грабители отняли у инкассаторов более 10 миллионов рублей в Зеленограде, однако вскоре нападавшие были пойманы.