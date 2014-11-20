Участники банды, нападавшие на инкассаторов, подозреваются еще в 8 преступлениях

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Следствие предъявило обвинение участникам ОПГ, подозреваемым в ограблении инкассаторов, сообщает Агентство "Москва".

Оперативники выяснили, что задержанные совершили не менее восьми вооруженных нападений, ущерб от которых составил порядка 150 миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дело по статье "Бандитизм".

Ранее полиция установила, что налетчики действовали по отработанной схеме: выслеживали перевозчиков денег у финансовых учреждений, следовали за ними на своих машинах до удобного места, разбивали молотком стекла и, угрожая оружием, забирали деньги.

Четверых подозреваемых, уроженцев Закавказья полицейские задержали во дворе одного из домов по улице Яблочкова. Как выяснилось, один из преступников ранее уже был судим за незаконное хранение оружия. При задержании подозреваемые попытались скрыться, протаранив служебный автомобиль, но были блокированы и обезврежены.

В ходе обыска в машине задержанных полицейские нашли три пистолета, автомат Калашникова, а также большое количество боеприпасов к различным видам оружия, маски и поддельные автономера.