Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня 2013, 10:03

Безопасность

Задержана банда налетчиков, нападавших на инкассаторов

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские Москвы задержали банду налетчиков на инкассаторов. Об этом M24.ru рассказал источник, близкий к следствию.

Он напомнил, что нападение на перевозчиков денег произошло 21 сентября 2012 года на Карамышевской набережной в районе дома 20. Тогда пятеро мужчин кавказской внешности расстреляли из автоматов двух человек. Один из них скончался на месте происшествия.

Добычей налетчиков стали 12 миллионов рублей. Самим нападавшим тогда удалось скрыться, однако полицейские города их задержали.

"Задержанным было предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ - "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Все они арестованы на время следствия", - сказал собеседник.

инкассаторы следствие ограбления нападения

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика