Задержана банда налетчиков, нападавших на инкассаторов

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские Москвы задержали банду налетчиков на инкассаторов. Об этом M24.ru рассказал источник, близкий к следствию.

Он напомнил, что нападение на перевозчиков денег произошло 21 сентября 2012 года на Карамышевской набережной в районе дома 20. Тогда пятеро мужчин кавказской внешности расстреляли из автоматов двух человек. Один из них скончался на месте происшествия.

Добычей налетчиков стали 12 миллионов рублей. Самим нападавшим тогда удалось скрыться, однако полицейские города их задержали.

"Задержанным было предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ - "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Все они арестованы на время следствия", - сказал собеседник.