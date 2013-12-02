Город: Департамент градостроительной политики города Москвы

Департамент входит в состав Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы (Стройкомплекс Москвы).
Чем занимается:
комплексным развитием столицы; оказывает госуслуги в строительстве; взаимодействует со строительными организациями; информационным и правовым обеспечением градостроительной деятельности; формирует перечни объектов капитального строительства для включения в Адресную инвестиционную программу города Москвы.
Координирует государственные программы города Москвы "Градостроительная политика" и "Жилище".