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02 декабря 2013, 07:00

Город

Город: Департамент градостроительной политики города Москвы

Департамент градостроительной политики города Москвы

  • Сайт: dgp.mos.ru
  • Адрес: 125009, г. Москва, Никитский пер., д. 5, стр. 6
  • Телефон: 8 (495) 697-34-08 Факс 8 (495) 956-93-40


    • Департамент входит в состав Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы (Стройкомплекс Москвы).


    Чем занимается:
    комплексным развитием столицы; оказывает госуслуги в строительстве; взаимодействует со строительными организациями; информационным и правовым обеспечением градостроительной деятельности; формирует перечни объектов капитального строительства для включения в Адресную инвестиционную программу города Москвы.

    Координирует государственные программы города Москвы "Градостроительная политика" и "Жилище".

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