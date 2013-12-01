Город: Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы

Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы



Среди направлений деятельности комитета: разработка и реализация городских программ в области туризма; разработка проектов законов и иных нормативных правовых актов города Москвы по вопросам, относящимся к компетенции комитета; осуществление мероприятий по формированию положительного имиджа Москвы на внутреннем и международном туристских рынках; обеспечение проведения мероприятий по рекламно-информационной и выставочной деятельности в целях пропаганды туристских ресурсов города как международного туристского центра.

Для туристов комитет запускает различные сервисы. На Павелецком, Киевском и Белорусском вокзалах открыты информационные центры. Подготовиться к посещению столицы можно с помощью портала travel2moscow.com, где собраны все необходимые для путешественников сведения.

Выпущены бесплатные путеводители по столице на русском, английском и немецком языках. Скачать их можно бесплатно.



В центре столицы появились пешеходные зоны, также для туристов есть специально разработанные экскурсионные маршруты.