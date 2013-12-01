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01 декабря 2013, 12:31

Общество

Город: Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы

Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы

  • Сайт: moscomtour.mos.ru
  • Адрес: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9
  • Телефон:+7 (495) 690-7711; +7 (495) 690-7370 (факс)


    • Среди направлений деятельности комитета: разработка и реализация городских программ в области туризма; разработка проектов законов и иных нормативных правовых актов города Москвы по вопросам, относящимся к компетенции комитета; осуществление мероприятий по формированию положительного имиджа Москвы на внутреннем и международном туристских рынках; обеспечение проведения мероприятий по рекламно-информационной и выставочной деятельности в целях пропаганды туристских ресурсов города как международного туристского центра.

    Для туристов комитет запускает различные сервисы. На Павелецком, Киевском и Белорусском вокзалах открыты информационные центры. Подготовиться к посещению столицы можно с помощью портала travel2moscow.com, где собраны все необходимые для путешественников сведения.

    Выпущены бесплатные путеводители по столице на русском, английском и немецком языках. Скачать их можно бесплатно.

    В центре столицы появились пешеходные зоны, также для туристов есть специально разработанные экскурсионные маршруты.

    Сюжет: Инфосправки
    инфографика туризм департаменты
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