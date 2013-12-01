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01 декабря 2013, 17:48

Новости культурного мира

Памятники великим русским писателям

"Большая Москва": Памятники великим русским писателям

Лев Толстой, писатель

  • Где расположен: Большая Пироговская ул., д.15
  • Скульптор: Алексей Портянко, создал памятник Ленину в Комсомольске-на-Амуре и Тюмени, памятник академику П. Л. Капице в Кронштадте
  • Чем известен Лев Толстой: автор романов "Война и Мир", "Анна Каренина", "Воскресение", трилогии "Детство", "Отрочество", "Юность", повести "Казаки", "Крейцерова соната" и других произведений

    • Федор Достоевский, писатель
  • Где расположен: ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1
  • Скульптор: Александр Рукавишников, автор памятника Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище
  • Чем известен Федор Достоевский: автор романов "Преступление и наказание", "Бесы", "Идиот", "Братья Карамазовы"

    • Антон Чехов, писатель, драматург, врач
  • Где расположен: Тверская ул., д. 4
  • Скульптор: Михаил Аникушин, автор памятника А. С. Пушкину на Площади искусств в Санкт-Петербурге
  • Чем известен Антон Чехов: автор пьесы "Чайка", "Три сестры", "Дядя Ваня", "Вишневый сад"

    • Сюжет: Инфосправки
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