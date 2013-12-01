Памятники великим русским писателям

Лев Толстой, писательГде расположен: Большая Пироговская ул., д.15 Скульптор: Алексей Портянко, создал памятник Ленину в Комсомольске-на-Амуре и Тюмени, памятник академику П. Л. Капице в КронштадтеЧем известен Лев Толстой: автор романов "Война и Мир", "Анна Каренина", "Воскресение", трилогии "Детство", "Отрочество", "Юность", повести "Казаки", "Крейцерова соната" и других произведений Федор Достоевский
, писательГде расположен: ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1 Скульптор: Александр Рукавишников, автор памятника Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбищеЧем известен Федор Достоевский: автор романов "Преступление и наказание", "Бесы", "Идиот", "Братья Карамазовы" Антон Чехов
, писатель, драматург, врачГде расположен: Тверская ул., д. 4Скульптор: Михаил Аникушин, автор памятника А. С. Пушкину на Площади искусств в Санкт-Петербурге Чем известен Антон Чехов: автор пьесы "Чайка", "Три сестры", "Дядя Ваня", "Вишневый сад"