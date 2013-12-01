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01 декабря 2013, 15:47

Аэропорты: Внуково

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"Большая Москва": Международный аэропорт Внуково

  • Схема аэропорта
  • Зарегистрироваться на рейс онлайн

  • Онлайн табло
  • Сайт


    • Аэропорт начали строить в 1936 году, когда действующие на тот момент Центральный аэропорт на Ходынском поле и аэропорт Быково перестали справляться с пассажиропотоком. В послевоенные годы было принято решение сделать Внуково основным московским гражданским аэропортом. Внуково имеет особый статус – более шестидесяти лет аэропорт обслуживает рейсы первых лиц государства.

    Состоит из трех аэровокзалов: Внуково-1, Внуково-2, Внуково-3. Два последних аэровокзальных комплекса принимают рейсы президента России, высших должностных лиц государства, иностранные делегации, бизнес-авиацию и VIP-чартеры.

    Общая пропускная способность аэровокзалов Внуково – 6800 пассажиров в час. Ежегодно в аэропорту обслуживается около 120 тысяч рейсов, выполняемых более чем 200 авиакомпаниями России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Терминалы: A, B, D – частично выведен из эксплуатации, принимает только внутрироссийские рейсы из Северокавказского региона.


    Как добраться:

  • на машине
  • на автобусе или маршрутке
  • на аэроэкспрессе

    • Где запарковаться

    Полезная информация:

  • Аэрополис рядом с Внуково построят в 2016 году
  • Аэропорт Внуково открыл один из самых крупных терминалов России
  • Экскурсия по аэропорту Внуково
  • Реконструкция аэропорта Внуково

    • Нужно знать

  • Что делать, если ваш багаж потеряли в аэропорту
  • Как работают компании лоу-костеры
  • Что делать, если рейс задержали
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