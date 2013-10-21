"Ъ-Деньги": Предпосылки бунта в Бирюлеве лежат в экономической сфере

Фото: ИТАР-ТАСС

Кандидаты в Бирюлево

"Бирюлевский бунт" был спровоцирован стечением драматических обстоятельств, но его предпосылки лежат в экономической и социальной сферах. "Деньги" проанализировали, в каких еще столичных районах качество жизни близко к бирюлевскому.

Нобель из невидимой руки

Лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2013 год стали американцы Юджин Фама, Роберт Шиллер и Петер Ларс Хансен. Награда, по сути, получена за изучение той самой «невидимой руки рынка», в существовании которой экономисты уверены со времен Адама Смита.

Побег в курятник

Уехать из Москвы в деревню и продавать бывшим коллегам кур. Собрать деньги для фермерского рынка по принципу краудинвестинга. Продавать через интернет гусей с правом наблюдать за их ростом в режиме онлайн. Наконец, просто завести на даче индюков и кроликов для своей семьи. Сельское хозяйство становится настоящим спасением для измученных офисной жизнью горожан.

Закручивание банков

Почти десятую часть своего фонда потратит АСВ на выплаты вкладчикам "Пушкино", который не входит даже в первую сотню российских банков. Международные агентства снижают рейтинги ведущих игроков банковской розницы. ЦБ ужесточает требования к банкам и тем самым только увеличивает нервозность на рынке. Похоже, каждый старается внести свой вклад в ухудшение ситуации: и регулятор, и банки, и заемщики, и вкладчики.

Инфляционный держите шаг!

Советская Россия сначала до основания разрушила свою финансовую систему, а затем дала миру один из лучших примеров макроэкономической стабилизации.

Другие материалы еженедельника "Коммерсантъ-Деньги"