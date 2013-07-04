Инфляция в России в июне составила 0,4% - Росстат

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Инфляция в России в июне 2013 года составила 0,4%, в то время как в мае этот показатель составил 0,7%. Таким образом, в первый летний месяц инфляция в годовом выражении замедлилась до 6,9% после 7,4% в предыдущем месяце, сообщает Федеральное агентство государственной статистики.

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в июне должна была быть на уровне 0,3%-0,4%

В апреле инфляция составляла 0,5%, в марте - 0,3%, в феврале - 0,6%, в январе - 1%. В июне 2012 года была зафиксирована инфляция в 0,9%, за полугодие - 3,2%.

В федеральный бюджет-2013 заложен уровень инфляции около 5,5% в год.

Потребительские цены в январе-июне 2013 года выросли на 3,5%. Потребцены на продовольственные товары в прошлом месяце выросли на 0,5%, на непродовольственные - на 0,2%, тарифы на услуги - на 0,6%.

"Прирост потребительских цен в четырех субъектах Федерации в июне составил 0,7% и более. Заметнее всего цены выросли в Чеченской Республике (на 1,0%), в результате удорожания продуктов питания (на 1,6%). В Москве цены выросли на 0,4% (с начала года - на 3,7%), в Санкт-Петербурге - на 0,5% (с начала года - на 4,1%)", - сообщает в четверг российское статистическое ведомство.