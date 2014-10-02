Форма поиска по сайту

02 октября 2014, 17:40

Экономика

В 2015 году инфляция может составить 7,5% - Решетников

Фото: ТАСС/Владимир Синдеев

Инфляция в 2014 году может составить 8%, а в следующем – 7,5%. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал руководитель департамента экономической политики и развития города Максим Решетников.

"Один из ключевых факторов инфляции – это девальвация. Очевидно, что в этом году девальвация, иными словами ослабление рубля, может достигнуть примерно 20 процентов", - добавил Решетников.

По его словам, в Москве показатели по инфляции отличаются средних по России. Это связано с тем, что доходы москвичей выше. Кроме того, жители столицы покупают больше импортной продукции. "Мы потребляем больше импорта. Москва в силу ряда естественных причин более интегрирована в мировое хозяйство, поэтому, конечно, у нас инфляция выше, приблизительно, на 4%", - отметил глава департамента.

Напомним, что инфляция в 2013 году в Москве составила 6,2%, а в России – 6,5%

инфляция доходы Максим Решетников

