Неизвестный распылил газ в школе: пятеро учеников госпитализированы

Пятеро школьников пострадали во время распыления газа в школе в ЦАО

Неизвестный распылил газ в одной из школ в центре Москвы. Пятеро учеников госпитализированы, преподавательский состав и учащиеся эвакуированы.

Инцидент произошел в школе №1641, расположенной в Кондрашевском тупике в Басманном районе Москвы, сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

Злоумышленник, который по предварительной информации, является учащимся этой школы, распылил газовый баллончик на лестнице между четвертым и пятым этажом. В результате пять человек были госпитализированы. В больницу отправились 16-летний мальчик, 14-летняя девочка и три 11-летние школьницы.

Из здания были эвакуированы более 250 человек. В настоящий момент полиция расследует все обстоятельства произошедшего. Устанавливается личность виновника инцидента.