Казанский вокзал был частично эвакуирован из-за бесхозного предмета

Фото: ИТАР-ТАСС
Казанский вокзал был частично эвакуирован из-за подозрительного предмета. Прибывшие на место происшествия кинологи выяснили, что бесхозный объект никакой угрозы не представляет, сообщает Агентство "Москва".
В настоящее время вокзал работает в штатном режиме. Предмет передан в бюро забытых вещей.
Ссылки по теме
- Постояльцев и персонал "Метрополя" эвакуировали из-за сообщения о бомбе
- Вход на станцию "Курская" Кольцевой линии снова открыт
Напомним, 24 сентября практически одновременно в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании Курского вокзала и гостиницы "Метрополь". Вокзал тщательно проверили, но никакой бомбы не обнаружили.
Сейчас Курский вокзал, а также вход на станцию метро "Курская" Кольцевой линии работают в обычном режиме. Стражи порядка разыскивают "телефонного террориста".
Проверка в гостинице "Метрополь" до сих пор не завершена. Отель обследуют кинологи со служебными собаками.