24 сентября 2014, 14:22

Происшествия

Казанский вокзал был частично эвакуирован из-за бесхозного предмета

Казанский вокзал был частично эвакуирован из-за подозрительного предмета. Прибывшие на место происшествия кинологи выяснили, что бесхозный объект никакой угрозы не представляет, сообщает Агентство "Москва".

В настоящее время вокзал работает в штатном режиме. Предмет передан в бюро забытых вещей.

Напомним, 24 сентября практически одновременно в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании Курского вокзала и гостиницы "Метрополь". Вокзал тщательно проверили, но никакой бомбы не обнаружили.

Сейчас Курский вокзал, а также вход на станцию метро "Курская" Кольцевой линии работают в обычном режиме. Стражи порядка разыскивают "телефонного террориста".

Проверка в гостинице "Метрополь" до сих пор не завершена. Отель обследуют кинологи со служебными собаками.

