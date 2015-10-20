Покусавший соседа в самолете мужчина перевозил в себе килограмм кокаина

Фото: ТАСС

Пассажир рейса Лиссабон - Дублин, скончавшийся накануне в полете, перевозил кокаин в желудке. Предположительно, именно токсическое действие наркотика стало причиной смерти мужчины, пишет The Sun.

Во время полета 24-летний пассажир впал в буйное состояние и начал кусать своего соседа по салону самолета. Мужчину скрутили другие пассажиры. Вскоре воздушному хулигану стало плохо и он скончался еще до того, как самолет экстренно сел в Корке.

В ходе расследования выяснилось, что погибший бразилец был наркокурьером. Во время полета один из проглоченных им контейнеров с кокаином по неизвестной причине разгерметизировался.

По всей видимости, мужчина скончался от острой интоксикации наркотиком. Однако точный ответ на этот вопрос может дать только токсикологическая экспертиза.

Ранее в Домодедове задержали гражданина Таджикистана при попытке провезти почти два литра жидкого кокаина. По данным ведомства, 25 сентября сотрудники Домодедовской таможни с помощью сотрудников ФСБ выявили и задержали наркокурьера из Таджикистана. Мужчина перевозил в личных вещах 1,8 литра жидкого наркотического раствора.

Раствор находился в двух стеклянных бутылках и был замаскирован под ром. Экспертиза подтвердила, что в бутылках находится насыщенный раствор кокаина.