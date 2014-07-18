В Москву доставят тела двух белорусских туристов, погибших на Камчатке

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москву доставят тела двух белорусских туристов, погибших при восхождении на вершину вулкана Камень на Камчатке. По предварительным данным, мужчины разбились, сорвавшись с ледника, сообщает "Интерфакс".

Трагедия произошла 9 июля. Группа белорусских туристов из восьми человек пыталась совершить восхождение на вершину вулкана Камень. Двое из них отделились от основной группы и не вернулись в назначенное время обратно в лагерь. Их товарищи пытались самостоятельно отыскать ушедших, но поиск результатов дал.

Тогда туристы обратились за помощью к спасателям. 14 июля тела погибших были обнаружены на склоне вулкана. По версии спасателей, один из мужчин сорвался с ледника и потянул за собой напарника, с которым был связан альпинистским снаряжением.

В правительстве Камчатского края отметили, что погибшие не были профессиональными альпинистами и не зарегистрировались перед выходом на опасный маршрут.