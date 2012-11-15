Актер Королевского Шекспировского театра едва не ранил зрителя ножом

Фото: ИТАР-ТАСС

Московская зрительница едва не пострадала по время спектакля "Юлий Цезарь", которым Королевский Шекспировский театр в среду открыл на сцене МХТ имени Чехова гастроли.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, во время второго акта бутафорский кинжал, брошенный исполнителем роли Марка Антония в пол, отрекошетил и ударил по лицу зрительницу, сидевшую в первом ряду партера. Спектакль мгновенно остановили и продолжили лишь тогда, когда удостоверились, что с пострадавшей все в порядке: девушка отделалась легкой царапиной на носу.

"Такое в нашей практике случилось впервые", - сокрушался режиссер Грегори Доран уже после того, как "Юлия Цезаря" благополучно доиграли до конца, сорвав оглушительную овацию.

Визит Королевского Шекспировского театра в Москву организован Международным Чеховским фестивалем при поддержке Министерства культуры РФ и содействии Британского Совета. Гастроли "Юлия Цезаря" продлятся до 17 ноября, однако билеты на все представления уже полностью раскуплены.