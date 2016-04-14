СК проверит обстоятельства гибели двух подростков на железнодорожных путях

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следственные органы проверяют обстоятельства гибели двух подростков на столичных железных дорогах. Один юноша попал под электричку на Курском направлении железной дороги, другой на Павелецком, сообщает пресс-служба .

По результатам проверок будет принято решение о возбуждении уголовных дел.

Напомним, в конце марта суд в Московской области вынес приговор машинисту электропоезда и его помощнику, признанным виновными в смерти двоих пешеходов.

По версии следствия, утром 8 июля 2015 года поезд "Орехово-Рыбное" следовал по перегону станций "Подлипки–Фруктовая" на территории Луховицкого района Московской области. Ни машинист, ни его помощник не следили за путями, а, увидев на нем двух пожилых женщин, не подали сигнал и не применили экстренное торможение, в результате чего женщины скончались на месте происшествия.

"Подсудимые даже не остановились и проследовали дальше по маршруту", – говорится в сообщении СК.

В ходе расследования "с целью установления видимости" был проведен эксперимент с использованием дрезины, а для опровержения версии о том, что следы крови на электровозе появились из-за наезда на животное, была проведена молекулярно-генетическая экспертиза.