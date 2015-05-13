Рабочий упал в строящуюся шахту метро

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Рабочий получил серьезные травмы при падении в строящуюся шахту метро. Мужчина госпитализирован в одну из столичных больниц, врачи борются за его жизнь, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел около 10.00 13 мая на участке строящейся линии метро "Жулебино" – "Котельники". 19-летний подсобный рабочий сорвался со строительных лесов, расположенных внутри вентиляционной шахты и упал с высоты в 4,5 метра на бетонный пол.

По предварительным данным, строитель получил тяжелую травму головы. Его госпитализировали в институт имени Склифосовского.

По имеющейся информации, причиной произошедшего могло стать нарушение техники безопасности при проведении строительных работ. Мосгосстройнадзор проводит внеплановую проверку, по результатам которой будут приняты административные меры.

Напомним, в декабре прошлого года другой рабочий упал с высоты около 10 метров в реконструируемом здании генштаба министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной. От полученных травм он скончался на месте.