В столичных офисах стали совмещать работу с игрой

В работу офисных сотрудников добавят элементы игры

Во многих компаниях по всему миру набирает популярность новое направление - геймификация. Она состоит в том, что в работу офисных сотрудников вносятся элементы игры.

Это сделано для того, чтобы сотрудникам не было скучно на своих рабочих местах, игра добавляет увлеченности в работе, рассказал в эфире радио "Москва FM" совладелец онлайн-гипермаркета "Викимарт" Максим Фалдин.

О важности игры в работе говорит и директор кадрового агентства "Tom Hunt" Владимир Якуба. "Сейчас соискатели выбирают работу не только по уровню зарплаты, но и по другим критериям. Им важен креатив, азарт компании, динамичность сотрудников, интересность работы", - рассказал он.

По словам Фалдина, в офисе можно проводить чемпионаты по настольному футболу, занятия по йоге, соревнования с элементами тимбилдинга и другие командные мероприятия.

Обыгрывается буквально каждый рабочий момент, а сотрудники оцениваются по символической шкале, набирают бонусы, получают бейджи или наоборот, теряют рейтинг.

Вся информация об успехах или неудачах коллег становится общедоступной. В итоге офисная рутина превращается в увлекательный игровой процесс.

"К работе нужно относиться как к игре. Если не получается – добавьте больше игровых элементов", - считает эксперт.