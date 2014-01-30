В столичных офисах стали совмещать работу с игрой

Во многих компаниях по всему миру набирает популярность новое направление - геймификация. Она состоит в том, что в работу офисных сотрудников вносятся элементы игры.
Это сделано для того, чтобы сотрудникам не было скучно на своих рабочих местах, игра добавляет увлеченности в работе, рассказал в эфире радио "Москва FM" совладелец онлайн-гипермаркета "Викимарт" Максим Фалдин.
О важности игры в работе говорит и директор кадрового агентства "Tom Hunt" Владимир Якуба. "Сейчас соискатели выбирают работу не только по уровню зарплаты, но и по другим критериям. Им важен креатив, азарт компании, динамичность сотрудников, интересность работы", - рассказал он.
По словам Фалдина, в офисе можно проводить чемпионаты по настольному футболу, занятия по йоге, соревнования с элементами тимбилдинга и другие командные мероприятия.
Обыгрывается буквально каждый рабочий момент, а сотрудники оцениваются по символической шкале, набирают бонусы, получают бейджи или наоборот, теряют рейтинг.
Вся информация об успехах или неудачах коллег становится общедоступной. В итоге офисная рутина превращается в увлекательный игровой процесс.
"К работе нужно относиться как к игре. Если не получается – добавьте больше игровых элементов", - считает эксперт.