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В Москве открылся уникальный досуговый проект "Прогулка в темноте". Посетителей ждет увлекательная экскурсия по пяти специально срежиссированным локациям, которая позволит соприкоснуться с загадочным миром темноты и научит познавать окружающий мир без помощи зрения. В экскурсиях гостей будут сопровождать незрячие гиды, а посетить их сможет самая широкая аудитория – поучаствовать в такой прогулке могут все желающие старше 7 лет.

Проект "Прогулка в темноте" – это новая версия европейских "невидимых музеев", пользующихся огромной популярностью и успехом: "выставки в темноте" прошли уже в 150 городах 25 стран мира, их посетили более 7 миллионов человек. Российский вариант экспозиции представлен в виде уникального сенсорного путешествия.