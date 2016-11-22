Мобильную игру выпустили по мотивам сериала "Тайны следствия"

Фото: предоставлено ВГТРК
ВГТРК запустила мобильную игру "Тайны следствия" по мотивам одноименного сериала, который выходит на телеканале "Россия 1".
Игра представляет собой логическую головоломку: последовательное размещение фишек разного типа, возникающих на игровом поле в случайном порядке. Необходимо размещать по три одинаковые фишки в смежных клетках, собирать комбинации и обходить препятствия в виде фишек-противников.
Приложение доступно для устройств на Android и iOS.
"Тайны следствия"Телевизионный сериал выходит с 2000 года, готовится к запуску 16-й сезон. В основе сюжета – будни сотрудников прокуратуры, главная героиня – следователь Мария Швецова (актриса Анна Ковальчук).