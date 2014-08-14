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Культура

14 августа 2014, 16:45

Детский weekend: велоуроки, поиски клада и встреча с муми-троллями

игры еда ВДНХ велосипеды мастер-классы Культурный центр ЗИЛ фестиваль варенья свежий воздух время с детьми Муми-Тролли Парк искусств МУЗЕОН

Фото: М24

В парке искусств МУЗЕОН научат кататься на велосипеде, в Культурном центре ЗИЛ предложат отправиться на поиски клада, а в Библиотеке иностранной литературы организуют встречу с муми-троллями. О том, как и где провести выходные с ребенком, читайте в материале M24.ru.

Маленьких кладоискателей ждут в Культурном центре ЗИЛ организаторы квеста "Поиск сокровищ". Игра основана на сюжетах книг про Гарри Поттера. Ребят ждет увлекательное приключение: встреча с крестражами и противостояние Волан-де-Морту.

Во время квеста дети могут вспомнить сюжеты любимых книг, поучаствовать в заданиях на сообразительность и познакомиться с неизведанными уголками Культурного центра ЗИЛ.
Сбор участников в детской библиотеке. Вход бесплатный. Необходима регистрация.

Где: Культурный центр ЗИЛ

Когда: 15 августа в 16.00

Фото: М24

Кататься на велосипедах детей научат педагоги Школы юного велосипедиста Fancy Bikes. Тем, кто постарше, предложат "оседлать" обычный двухколесный велотранпорт, а самым маленьким выдадут велотренажеры без педалей – "беговелы".

По словам инструкторов, обычно ребенку достаточно от одного до четырех уроков, затем можно кататься самостоятельно.

В школе не обучают опасным трюкам. Детям покажут, как держать равновесие, и расскажут о самых безопасных городских маршрутах.

Занятия бесплатны. Проходят они каждую субботу.

Где: парк искусств МУЗЕОН

Когда: 16 августа с 14.00 до 17.00

Фото: М24

О жизни муми-троллей – сказочных персонажей, о которых писала Туве Янссон, - узнают посетители Библиотеки иностранной литературы. Там открылась выставка муми-комиксов, которая приурочена к 100-летию со дня рождения финской писательницы.

Дети увидят храброго Муми-тролля, хозяйственную Муми-маму и рассудительного Муми-папу, а также познакомятся с Мюмлой и Моррой.

В рамках выставки в библиотеке организовали конкурс. Детям предлагают представить, что они оказались в Муми-доле, придумать волшебную историю и создать на ее основе собственный комикс. Бабушки, дедушки, мамы и папы могут помогать малышам фантазировать и рисовать. Работы на конкурс принимаются до 15 августа.

Где: Библиотека иностранной литературы

Когда: 16 августа

Фото: М24

Сладкоежкам понравится "День варенья", организованный в рамках фестиваля московского варенья.

Дегустации, игры и концерты на Тверской улице начнутся в 12.00. Там пройдет настоящий Фруктовый карнавал. Гостей карнавала будут встречать уличные театры, ходулисты, мимы и клоуны. На карнавале пройдут мастер-классы по приготовлению варенья и конкурсы, кроме того, можно будет сыграть во Fruit Ninja (фруктовый ниндзя) на большом экране и продегустировать варенье.

Мероприятия продолжатся в 16.00 на Лубянской площади.

Где: Тверская улица, Лубянская площадь

Когда: 16 августа в 12.00 и в 16.00

Фото: М24

Еще один праздник для сладкоежек устроят на ВДНХ. Там до 17 августа работает московская выставка сладостей. Карамельные яблоки, марципаны, бисквиты, венгерский шоколад, мороженое, донские сладости, чай и кофе – все это ждет гостей.

На празднике будут продавать сладкие подарочные наборы. А еще организаторы проведут вкусные конкурсы и мастер-классы.

Где: ВДНХ

Когда: 16 августа

Фото: М24

Мастер-класс "Покори небо!" пройдет в ИнноПарке парка "Сокольники". Детям расскажут любопытные факты о воздушном змее. Как появились воздушные змеи, кто и из чего их делает, можно ли смастерить змея самостоятельно – об этом расскажут профессионалы.

На мастер-классе ждут детей от 7 до 12 лет. Стоимость участия – 550 рублей.

Где: ИнноПарк

Когда: 16 августа в 13.00

Фото: М24

Тем, кто вдоволь наестся варенья, предлагаем вновь заглянуть в парк искусств МУЗЕОН. Там пройдет ярмарка "Купи слона", на которой можно купить детскую одежду, книги, игры, велосипеды, самокаты, удивительные штуки и угощения.

На пуфиках и под шезлонгами организуют большую зону для чтения. Свои новинки представят лучшие детские книжные издательства. Здесь можно почитать сказки, рассказы и стихотворения, а также купить понравившуюся книгу. Также планируется "буккроссинг" - активный обмен книгами.

Обменять детали "Лего" и построить из них нечто фантастическое, организовать мини-магазинчик по продаже лимонада и печенья, продать старые детские вещи - все это можно сделать в зоне детского маркета.

В городе, который построил Картонный Папа, юные гости будут украшать маленькие сборные домики по своему усмотрению. Разгадать занимательные задачки предложат в головоломной зоне, а поиграть в пинг-понг – в спортивной.

Также будут открыты зоны "странных" развлечений от выпускников Британской высшей школы дизайна, кулинарная мастерская, мастерская для мальчишек, зона для запуска воздушных змеев и площадка, на которой проведут соревнования по скоростной сборке Кубика Рубика.

Вход на ярмарку свободный.

Где: парк искусств МУЗЕОН

Когда: 17 августа с 12.00 до 20.00

Сюжеты: Путеводитель по развлечениям , Выходные с ребенком: квесты, мастер-классы и фестивали

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