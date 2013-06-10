В Таганском парке будут кататься на скейтах и играть в "резиночки"

Фото: М24

Бесплатный детский спортивный праздник Tag-Sport 15 июня соберет в парке Таганский юных почитателей активного образа жизни. В этот день известные спортсмены и тренеры проведут футбольные мастер-классы. А еще все желающие смогут поиграть в бадминтон, стритбол, хоккей на траве.

На площадках под открытым небом организуют беговел, катание на мотоциклах, роликах, скейтах, street-art, танцевальные воркауты, игры в городки, "резиночки".

Обучиться тому или иному виду спорта можно под руководством опытных инструкторов. Мастер-классы для детей и их родителей будут проходить с 15.00 до 20.00, когда спадет дневная жара.

Для самых маленьких организуют творческо-спортивные секции.

"Tag Sport — это первый праздник в череде детских спортивных мероприятий парка. Сейчас детский спорт — это либо профессиональные школы, направленные на выращивание спортсменов, либо дорогие фитнес-центры. В Таганском парке можно найти площадки для всех основных видов спорта", - отметили организаторы.

Добавим, что для участия в спортивном мероприятии необходима регистрация.