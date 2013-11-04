Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 ноября 2013, 13:31

Культура

Создание надписей из пустых бутылок и сломанных игрушек

Фото: M24.ru

4 ноября в Центре имени Мейерхольда детям и их родителям предложат поиграть в ассоциации, используя буквы, созданные из… мусора. Онлайн-трансляцию мастер-класса "Мусорное искусство: ассоциации" проведет M24.ru.

Материалом для создания объектов игры станут коробки от конфет, пластиковые бутылки, старая одежда, сломанные игрушки и старые потрепанные журналы. Составляя слова из фантастических букв, которые будут сделаны из мусора, участники мастер-класса будут затем играть в ассоциации.

Ссылки по теме


Ведущей "Мусорного искусства" станет дизайнер и декоратор Анастасия Майкова. Мастер-класс пройдет в рамках Международного фестиваля театра для детей "Большая перемена".

Начало трансляции – в 16.00.

Трансляция завершена.

Сайты по теме


Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
игры мусор лекции онлайн время с детьми смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика