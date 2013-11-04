Создание надписей из пустых бутылок и сломанных игрушек

Фото: M24.ru

4 ноября в Центре имени Мейерхольда детям и их родителям предложат поиграть в ассоциации, используя буквы, созданные из… мусора. Онлайн-трансляцию мастер-класса "Мусорное искусство: ассоциации" проведет M24.ru.

Материалом для создания объектов игры станут коробки от конфет, пластиковые бутылки, старая одежда, сломанные игрушки и старые потрепанные журналы. Составляя слова из фантастических букв, которые будут сделаны из мусора, участники мастер-класса будут затем играть в ассоциации.

Ведущей "Мусорного искусства" станет дизайнер и декоратор Анастасия Майкова. Мастер-класс пройдет в рамках Международного фестиваля театра для детей "Большая перемена".

Начало трансляции – в 16.00.

Трансляция завершена.