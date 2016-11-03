Игры разума: с помощью каких приложений можно как следует разогреть свой мозг

Фото: ТАСС/YAY

Для тех, кто в эти ноябрьские выходные решит остаться дома m24.ru подготовило подборку игр и приложений, которые не позволят вам заскучать, а вашему мозгу расслабиться.

"В уме"

Фото: play.google.com/store

Эта программа разработана российским фондом "Математические этюды" при поддержке Математического института имени Стеклова РАН. В приложении приводятся задачи из сборника С. А. Рачинского "1001 задача для умственного счета". Все задачи должны решаться в уме, так что чур не мухлевать и не пользоваться ручкой, калькулятором и прочими вспомогательными средствами.

Lumosity

Фото: play.google.com/store

С помощью этого сервиса можно реально прокачать мозг как любую мышцу тела. Приложение позволяет составлять собственную программу тренировок в зависимости от поставленных целей – улучшить память, повысить скорость мышления или развить скорость реакции. Правда, выясняет виртуальный "тренер" ваши цели как врач, то есть задавая неудобные вопросы. Например, у вас поинтересуются, часто ли вы теряете ключи, долго ли вам приходится вспоминать имя человека через минуту после знакомства или насколько сложно вам ориентироваться в новом материале. Зато тренировки мозга проводятся в виде мини-игр, так что скучать не придется. Кроме того, вам будут предлагаться игры, подобранные с учетом ваших индивидуальных успехов, поддерживая определенный уровень сложности при решении разнообразных задач.

Cut The Rope: Experiments

Фото: play.google.com/store

Это познавательное приложение также создано российским разработчиком. Цель игры – накормить маленького зеленого монстра Ам Няма леденцами. Для этого нужно решать головоломки, основанные на законах физики, а еще – тренировать логическое мышление и скорость реакции. Игра стала настолько популярной, что про "Приключения Ам Няма" даже сняли мультсериал. Сейчас в новой версии приложения можно встретить еще одного героя – чудаковатого профессора.

"Загадки Да Винчи: Ренессанс"

Фото: play.google.com/store

В этом приложении вы найдете множество задач на сообразительность. Все загадки объединены определенными категориями: история, искусство, логика, математика, техника. Суть игры: только отгадав начальную загадку в той или иной категории, открываются последующие, позволяющие продвигаться по игре. Если не получается решить загадку самостоятельно, можно воспользоваться подсказкой, а также калькулятором при решении математических задач. Если получится решить все задания, вам может открыться загадка Леонардо Да

Винчи и интересные факты из жизни великого ученого.

"Тест на возраст мозга"

Фото: itunes.apple.com

Наконец, этот довольно простой тренажер заставит ваш мозг по-настоящему работать. Всего на несколько секунд в случайных местах экрана начинают всплывать кружки с цифрами. Вам нужно запомнить их и воспроизвести в порядке возрастания. Конечно, когда в итоге практически весь экран забит кружочками, создается ощущение, что запомнить такой объем просто невозможно. Но вы удивитесь, на какие "подвиги" способен ваш мозг. Однако если вы проиграете на начальных этапах, программа выдаст вам истинный возраст вашего мозга и данные по его реальной работе.