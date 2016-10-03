Telegram запустил игровую платформу

Фото: telegram.org

Мессенджер Telegram Павла Дурова запустил игровую платформу. Она работает на базе HTML5.

Чтобы создать игру понадобится бот. Для запуска игры нужно перейти в диалог с ботом или вызвать его в любом из чатов.

Потестировать первые игры можно через бота @Gamebot. Он сперва предлагает выбрать чат, с участниками которого пользователь хочет сыграть.

В Telegram отмечают, что главной особенностью игр на платформе мессенджера станет соревновательный элемент. Для каждого из чатов можно поддерживать свой рейтинг. Рейтинг будет периодически обновляться и присылать в чат уведомления о смене лидеров.

На старте пользователям мессенджера доступны 30 игр, большинство из которых созданы студией Game. Игры не придется скачивать, но при каждом запуске Telegram будет запускать их в отдельном окне как обычную веб-страницу.

Впоследствии на базе игровой платформы могут появиться трехмерные шутеры и стратегии в режиме реального времени (RTS).

Игры будут поддерживаться на iPhone 4 и новее. Владельцы смартфонов с Android 4.4 и выше также смогут воспользоваться игровой платформой.