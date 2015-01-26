Полиция изъяла более 40 игровых автоматов в клубе Подмосковья

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В Железнодорожном полицейские закрыли подпольный игровой клуб, который располагался на улице Советская, сообщает пресс-служба региональной полиции.

При осмотре помещения обнаружено и изъято более 40 единиц игрового оборудования. В момент появления сотрудников полиции в игровом зале находились четырнадцать посетителей, два администратора и два охранника.

Клуб работал законспирировано без вывесок и преимущественно в ночное время. Попасть внутрь могли лишь постоянные клиенты. Азартные игры в заведении проводились с использованием компьютеров и сети Интернет.

По данному факту будет принято процессуальное решение.

В настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание организаторов подпольного бизнеса.