Полицейские изъяли 29 игровых автоматов в клубе на востоке Москвы

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Столичные полицейские закрыли подпольный игровой клуб на востоке столицы. В нелегальном игорном заведении правоохранители изъяли 29 единиц оборудования.
Незаконный клуб располагался на Измайловском шоссе, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.
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В отношении сотрудников заведения, которые находились в клубе в момент проверки, составили протоколы об административном правонарушении.
Полиция разыскивает организаторов нелегального бизнеса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, московская полиция намерена ужесточить наказание организаторам подпольных казино: из статьи о незаконном предпринимательстве будет убран финансовый порог.
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