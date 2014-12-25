Полицейские изъяли 29 игровых автоматов в клубе на востоке Москвы

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Столичные полицейские закрыли подпольный игровой клуб на востоке столицы. В нелегальном игорном заведении правоохранители изъяли 29 единиц оборудования.

Незаконный клуб располагался на Измайловском шоссе, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

В отношении сотрудников заведения, которые находились в клубе в момент проверки, составили протоколы об административном правонарушении.

Полиция разыскивает организаторов нелегального бизнеса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, московская полиция намерена ужесточить наказание организаторам подпольных казино: из статьи о незаконном предпринимательстве будет убран финансовый порог.