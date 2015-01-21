Полицейские изъяли 37 игровых автоматов в клубе на северо-западе города

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Столичные полицейские закрыли подпольный игровой клуб на северо-западе города. Незаконный клуб располагался на улице Маршала Новикова, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Полицейские обнаружили и изъяли 37 единиц игрового оборудования. Клуб функционировал в закрытом режиме, со строго ограниченным входом.

По данному факту будет принято процессуальное решение.

В настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание организаторов подпольного бизнеса.