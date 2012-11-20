Форма поиска по сайту

Новости

20 ноября 2012, 09:05

Происшествия

Возросло число пострадавших при ЧП в школе на юго-востоке Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

После инцидента с перцовым газом, распыленным в школе на юго-востоке Москвы, госпитализированы пять человек с отравлением, всего за помощью обратились 26 человек, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в школе №475 на Люблинской улице. Около 12 часов дня между двумя учениками коррекционного класса перед входом в столовую произошел конфликт, в результате которого был распылен перцовый газ.

Ранее сообщалось, что госпитализирована одна школьница, а за медицинской помощью обратились 18 человек.

