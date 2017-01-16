МВД возбудило дело о хулиганстве на техдиректора балета "Тодес"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

МВД возбудило дело о хулиганстве в отношении технического директора балета "Тодес" Антона Киса, передает ТАСС.

По словам представителей правоохранительных органов, 1 января в полицию сообщили, что с крыши здания на Проспекте Мира доносятся звуки выстрелов.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который стрелял в воздух из списанного охолощенного оружия (предназначенного для имитации выстрела специальными имитационными боеприпасами – холостыми патронами. Кроме того, на месте нашли гильзы, разбросанные по площади.