Задержан устроивший стрельбу на Ленинградском шоссе водитель

Фото: m24.ru

Столичная полиция задержала 19-летнего водителя иномарки, устроившего стрельбу на западе Москвы. Как сообщили m24.ru в пресс-службе столичного главка МВД, от действий мужчины никто не пострадал – он стрелял из охолощенного автомата Калашникова.

Сообщение о звуках, напоминающих выстрелы, поступило на службу "02" 13 января в 22:19. Инцидент произошел на Ленинградском шоссе в районе дома №71. По словам дежурного офицера, мужчина передвигался на автомобиле KIA Sportage.

Для поимки хулигана был объявлен план "Перехват". Сотрудникам ГИБДД удалось задержать его по горячим следам в районе дома 9 по Ленинградскому шоссе.

Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве.