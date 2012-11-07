Справивших нужду в подъезде предлагают сажать на 15 суток

Фото: ИТАР-ТАСС

Законодательное собрание Вологодской области внесло в Госдуму законопроект, приравнивающий к мелкому хулиганству "отправление естественных надобностей в подъездах жилых домов и иных, не отведенных для этого общественных местах".

Если законодатели поддержат идею, нарушителям будет грозить арест на 15 суток либо штраф от 500 до 1 тысячи рублей – в зависимости от степени содеянного, пишет "Российская газета".

Сейчас подобная "деятельность" ненаказуема.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за полгода по статье "мелкое хулиганство" были наказаны почти 200 тысяч человек, из них более 118 тысяч подвергались административному аресту, еще более 80 тысяч заплатили штрафы за ненадлежащее поведение.

