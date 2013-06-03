Полицейские задержали покупательницу, ударившую кассира бутылкой

Фото: ИТАР-ТАСС

На западе Москвы задержали женщину, подозреваемую в нападении на кассира в супермаркете.

Инцидент произошел накануне в супермаркете, расположенном на Солнцевском проспекте. По словам пострадавшей, одна из стоящих в очереди покупательниц ударила ее бутылкой по лицу, после чего скрылась.

В тот же день подозреваемая была задержана полицейскими неподалеку от места преступления. Ею оказалась 37-летняя москвичка, сообщает пресс-служба ГУ МВД Москвы.

Как рассказала задержанная, мотивом для нападения послужило неуважительное отношение к ней со стороны сотрудницы супермаркета.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".