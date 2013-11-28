Москвичи смогут придумать и выбрать образ своего округа

В столице стартовал творческий этап проекта "Образы округа". До 29 ноября любой может прислать и выставить на голосование свой эскиз образа ЮЗАО, ЮВАО или САО.

Эскиз может быть создан на любую тему, которая, по мнению участника, соотносится с тем или иным округом. Количество эскизов от одного человека не ограничено.

Возможные темы для эскизов:

САО: история трамвая №27; образы по мотивам исследований растительного мира Тимирязева; портреты знаковых для округа личностей (Вучетича, Паустовского, Куприна).

ЮЗАО: 3-я улица строителей и "Ирония судьбы или с легким паром"; межнациональные отношения; портреты знаковых личностей (Пригов, Шнитке, Таривердиев); самая высокая точка Москвы, около 253 метров.

ВАО: трехозерье: Черное, Белое и Святое озера; Театр мимики и жеста, Детский театр кукол "Альбатрос", Музей творчества аутсайдеров, Музей Буратино-Пиноккио, Музей народной игрушки, Театр теней, Детская морская школа.

Фото: Страница проекта на Facebook

Допускается использование фотографий любых торцов зданий, временных заборов, районных больниц и поликлиник, промышленных территорий и прочего.

Эскизы нужно отправлять на почту okruga.kultura.mos@gmail.com. Также их можно выкладывать в группы проекта: САО; ВАО; ЮЗАО.

Эскизы, набравшие большее количество голосов, будут продемонстрированы на выставках, которые пройдут со 2 по 8 декабря в рамках проекта "Округа. Культурный путеводитель". Все гости выставки в реальном времени могут отдать свои голоса за те работы, которые будут воплощены в 2014 году.