Про искусство: эксперт расскажет о возникновении авангарда

Фото: m24.ru / Юлия Накошная

29 октября в столице пройдет лекция "Шум времени" из цикла "Откуда авангард?". Прямую трансляцию события можно будет посмотреть на M24.ru.

Слушатели узнают об истоках художественных экспериментов первой трети XX века – социальных, научных, культурных. Лектором станет Маргарина Чижмак, научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX – начала XX века Третьяковской галереи. Она является автором статей о русской и европейской культуре этого времени.

О том, какой была художественная жизнь первых десятилетий XX века, как реагировали на новое течение современники и почему они тем самым только "подбадривали" авангардистов, можно будет узнать на лекции.

Когда : 29 октября в 19.30

: 29 октября в 19.30 Кто : научный сотрудник Маргарита Чижмак

: научный сотрудник Маргарита Чижмак О чем : об авангарде в искусстве

: об авангарде в искусстве Кому смотреть : всем, кто интересуется искусством XX века



Начало трансляции - в 19.30. Запись лекции можно будет найти здесь.