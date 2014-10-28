Про искусство: эксперт расскажет о возникновении авангарда

Фото: m24.ru / Юлия Накошная
29 октября в столице пройдет лекция "Шум времени" из цикла "Откуда авангард?". Прямую трансляцию события можно будет посмотреть на M24.ru.
Слушатели узнают об истоках художественных экспериментов первой трети XX века – социальных, научных, культурных. Лектором станет Маргарина Чижмак, научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX – начала XX века Третьяковской галереи. Она является автором статей о русской и европейской культуре этого времени.
О том, какой была художественная жизнь первых десятилетий XX века, как реагировали на новое течение современники и почему они тем самым только "подбадривали" авангардистов, можно будет узнать на лекции.
- Когда: 29 октября в 19.30
- Кто: научный сотрудник Маргарита Чижмак
- О чем: об авангарде в искусстве
- Кому смотреть: всем, кто интересуется искусством XX века
Начало трансляции - в 19.30. Запись лекции можно будет найти здесь.