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24 декабря 2014, 20:12

ЦБ выпустит серебряную монету в честь 150-летия Валентина Серова

художники Центробанк монеты

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Банк России 12 января 2015 года выпустит в обращение памятную монету в честь 150-летия художника Валентина Серова. Серебряная монета номиналом 2 рубля и весом 15,55 грамма выйдет в серии "Выдающиеся личности России", сообщает пресс-служба ЦБ.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом "Банк России", а также по окружности выведены надписи, разделенные точками: номинал монеты - "Два рубля" и год чеканки - "2015", между ними проставлены обозначение металла по Периодической системе Менделеева (Ag), проба сплава (925), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

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На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Валентина Серова на фоне выполненного в цвете фрагмента его картины "Девочка с персиками". Вверху расположена надпись по окружности "В.А. Серов", внизу справа - даты рождения и смерти художника "1865" и "1911".

Монета выпущена тиражом 3 тысячи штук.

Серия монет "Выдающиеся личности России" запущена в 1992 году. За это время было отчеканено более 90 монет. В 2014 году была выпущена монета в к столетию академика Владимира Челомея.

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