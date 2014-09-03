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Культура

03 сентября 2014, 13:44

Документальное кино недели: польские музыканты и индийские циркачи

художники Польша документальное кино индия цирки современное искусство кино Центр документального кино

Художественная революция в СССР, выдуманная история о реальной польской группе 1980-х, знакомство монаха с культурой большого города, сообщество индийских цирковых артистов. M24.ru рассказывает о документальных картинах, которые стоит посмотреть на этой неделе.

Среда, 3 сентября

Кадр из фильма "Мняга - счастливый финал"

Арт-директор фестиваля "Послание к человеку" представит картину "Мняга - счастливый финал". Эта псевдодокументальная комедия-розыгрыш Петра Зеленки расскажет выдуманную историю о реальной группе "Мняга и Ждорп". В фильме откровенно описывается музыкальная индустрия и социальные феномены Чехии 1980-х и 1990-х годов.

Что: "Мняга - счастливый финал"

Где: ЦДК

Когда: 3 сентября в 19.00

Четверг, 4 сентября

Евгений Козлов. Портрет Тимура Новикова с костяными руками, 1988

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Документальный фильм "Тимур Новиков. Ноль объект" Александра Шейна – это третья работа из цикла "Антология современного искусства". Картина посвящена художественной революции 1980-х. В центре картины – художник Тимур Новиков, ключевая фигура петербургского андеграунда, друг Виктора Цоя, Сергея Курехина, Сергея "Африки" Бугаева и Владислава Мамышева-Монро.

Что: "Тимур Новиков. Ноль объект"

Где: ЦДК

Когда: 4 сентября в 15.00

С пятницы по воскресенье, с 5 по 7 сентября

"Храмы культуры"

На фестивале "Центр" покажут фильмы, связанные с изменением внешнего облика мегаполиса, расширением его границ, стилем жизни людей, проблемами экологии и глобализации. Откроет его работа Томаса Бальмеса "Счастье". В центре сюжета - история восьмилетнего монаха, которого ждет встреча с культурой большого города. Телевидение и интернет в Бутане появилось лишь в 1999 году. И мальчик отправился из деревни в город, чтобы купить телевизор. На улицах он впервые увидел машины, витрины и много чего еще.

Также на фестивале покажут 3D-альманах "Храмы культуры", в котором собраны истории многих известных архитекторов: Вима Вендерса, Михаэля Главоггера, Роберта Редфорда, Майкла Мэдсена и других. Проект "Храмы культуры" повествуют о жизни людей, начиная с идеи архитектурной постройки до ее воплощения. Картина "Мегаполис" - это 12 историй о выживании в четырех городах циклопических размеров: Мумбаи, Нью-Йорке, Мехико и Москве.

Отдельно стоит отметить предпремьерный показ фильма Inside Out (за месяц до выхода в прокат). Это рассказ о проекте французского фотографа и художника JR. Он украшает самые разные улицы - от бедных кварталов стран третьего мира до европейских столиц - постерами с портретами разных людей. Всего в проекте приняло участие более 120 тысяч человек, а сам JR получил престижную премию TED за "Желание изменить мир".

"Мегаполис"

7 сентября в Музее Москвы покажут немой фильм "Москва" 1927 года. Это первая самостоятельная работа Михаила Кауфмана и Ильи Копалина, учеников Дзиги Вертова. Режиссеры вдохновились Москвой и показали жизнь города, не тронутого грандиозной реконструкцией. Показ фильма будет сопровождаться живой музыкой в исполнении "Персимфанса" (Петр Айду, Федор Амиров и другие) на перестроенных фортепиано и шумовых инструментах.

Режиссер Борис Караджев представит программу "Москва сегодня". В нее войдут фильмы о современной Москве: "Время и место" Марата Магамбетова, "Внутри квадратного круга" Валерия Шевченко и "Две стороны одной лошади" Татьяны Соболевой.

Российская премьера фестиваля - дебютная работа Джима Голдблума и Адама Вебера "Завтра мы исчезнем". Картина посвящена колонии Катпутли в Дели - уникальному сообществу индийских цирковых артистов. Правительство собирается снести их дома, чтобы построить на этом месте небоскреб.

Что: Фестиваль "Центр"

Где: ЦДК, Музей Москвы

Когда: С 5 по 7 сентября

Сюжет: Документальное кино недели

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