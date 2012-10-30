Строительство собора на территории Зачатьевского монастыря завершено

Фото: ИТАР-ТАСС

Строительство собора Рождества Пресвятой Богородицы Зачатьевского женского монастыря в центре Москвы завершено. Собор построен в центре монастыря на месте ранее разрушенных храмов XVI-XIX веков и окружен существующими корпусами храмов и кельями.

Собор представляет собой группу одноэтажных храмов, имеет надземную и подземную части.

"На первом этаже собора размещаются: главный храм (пятиглавый четверик с традиционной крестово-купольной системой сводов) с главным алтарем и двумя боковыми приделами; трапезная часть с двумя приделами; малый храм, воссозданный на месте разрушенного храма XVIII века", – сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

В подвальной части находится крипта – помещение с фрагментами стен соборов XVI-XIX веков, обнаруженных в результате археологических раскопок. Там же планируется открыть часовню и создать мемориал основательниц монастыря.

Общая площадь храма составляет 3,8 тысяч квадратных метров. Высота собора до верха креста – 48 метров. Храм рассчитан на 900 человек.

Напомним, сроки окончания строительства храма Рождества Пресвятой Богородицы были перенесены на полтора месяца из-за подрядчика, который хотел получить всю сумму до момента завершения работ. Изначально планировалось, что работы должны закончиться до 20 июля.

Зачатьевский ставропигиальный монастырь основан Митрополитом Московским Алексием в 1360 году. Он является древнейшим женским монастырем в городе. В 30-е годы XX века собор, колокольня и храм во имя иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" были полностью уничтожены, а на их месте расположилось учебное здание. Храм Сошествия Святого Духа был перестроен, богослужения прекратились и возобновились только в 1993 году.