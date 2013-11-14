Храм Святого князя Владимира реконструируют до 2015 года

Фото: ИТАР-ТАСС

В Центральном округе столицы по адресу Лихов переулок, дом 6, строение 1 реконструируют здание "Бывшего Епархиального дома с колокольней", входящего в комплекс храма Святого князя Владимира, сообщает пресс-служба префекта ЦАО.

Работы приурочены к тысячелетнему юбилею памяти Святого Равноапостольного Великого князя Владимира, который будет отмечаться 28 июля 2015 года.

Реконструкция будет производится за счет частных пожертвований. Согласно проекту, здесь разместится новый учебный корпус Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Также реставраторы воссоздадут западный фасад с колокольней.

С восточной стороны предусмотрено возведение 2-этажного объема с обходной галереей вокруг церкви за пределами "апсид" в виде витражного остекленения.

В 2013 году "Московский Епархиальный дом" внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

По программе поддержки и строительства храмов в ЦАО реконструируются 8 культовых учреждений. Так, в Столешниковом переулке, 2 воссоздадут историческую территорию церкви дома прихода и колокольни. На нижней Красносельской, 14-14А – здание просфорни на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе, на Трифоновской улице, 38, строение 1 – дом притчу и ограду при храме святого мученика Трифона в Напрудном и другие.

Кроме того, завершены ремонтные работы в храме-часовне в честь Иконы Казанской Божьей Матери на улице Житной, 16, а также собор Рождества Пресвятой Богородицы Зачатьевского ставропигиального женского монастыря во 2-м Зачатьевском переулке 2, строение 21 в Хамовниках.