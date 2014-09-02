Звонарь московского храма упал с колокольни и погиб

Звонарь московского храма Девяти Мучеников Кизических в Большом Девятинском переулке Михаил Королев погиб после падения с колокольни, сообщает Агентство "Москва".

Сейчас на месте происшествия работает полиция.

По предварительным данным, с Михаилом Королевым произошел несчастный случай. 53-летнему служителю стало плохо во время подъема на колокольню.

Добавим, в прошлом году в России произошло два похожих случая. В прошлом сентябре с колокольни Софийского собора в Вологде упала 54-летняя женщина. Она купила билет на посещение смотровой площадки, перелезла через ограждение и прыгнула вниз с высоты более 60 м. Женщина скончалась.

10 сентября 2013 года в селе Кузнецкое Челябинской области 47-летний мужчина упал с колокольни храма Тихвинской иконы Божьей Матери. Он ремонтировал колокольню, не соблюдая технику безопасности, наступил на свежую кирпичную кладку и сорвался. Через несколько дней мужчина скончался от перелома позвоночника.